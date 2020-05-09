Производительность новейших флагманских процессоров для Android сравнили в бенчмарке

Скриншотами результатов тестирования поделился известный инсайдер Xiaomishka. На графике можно увидеть следующие процессоры: Qualcomm Snapdragon 865 и Snapdragon 855, HiSilicon Kirin 990 и Kirin 985, а также MediaTek Dimensity 1000+.

Итак последняя платформа по производительности превосходит Snapdragon 855+, HiSilicon Kirin 990 и Kirin 985. Но безусловным лидером остаётся процессор Snapdragon 865.

Стоит отметить что на графике написана платформа MediaTek Dimensity 1000, но инсайдер утверждает что речь идёт о Dimensity 1000+. Это, по сути, улучшенная версия вышеупомянутого процессора. Что интересно, это первая платформа, способная работать с двумя SIM-картами 5G.