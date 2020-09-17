Производительность нового iPhone 12 разочаровала

Новый iPhone будет работать на процессоре Apple A14. На удивление, результаты чипсета в AnTuTu оказались более низким, чем даже у процессора Snapdragon 865+. Насколько будет отставать чип Apple от своего главного конкурента Snapdragon 875, даже сложно предсказать.

По сравнению с предшественником iPhone 11 Pro Max грядущий iPhone 12 Pro Max оказался на 16% быстрее по CPU и лишь на 4% быстрее по GPU. Скорость памяти увеличилась на 22%, но, в целом, прирост производительности всё равно получился незначительным.