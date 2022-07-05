Производителя смартфонов Vivo обвинили в отмывании денег

Сообщается, что индийские правоохранители провели рейды в офисах и фирмах, связанных с Vivo в стране. Интересно, что эта новость последовала после того, как другой китайский бренд, Xiaomi, также подвёргся аналогичным обыскам. На данный момент в Индии не раскрывают официальных подробностей о деле, но, как сообщается, они проводились в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA).

Ранее по крайней мере два акционера компании представили поддельные документы с ложными индийскими адресами. Vivo India ещё не ответила на сообщения о рейдах.