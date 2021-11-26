Производителя Snapdragon высмеяли за перегрев процессоров

«В мире есть только одна компания, чипы которой перегреваются, и это не мы», — заявил представитель MediaTek. Это явный укол в адрес Qualcomm, чьи SoC сталкивались с проблемой перегрева.

Так, смартфоны на Snapdragon 888, а именно Xiaomi Mi 11, изначально сильно нагревались во время работы. Эту проблему, конечно, устранили. Сообщалось, что перегрев возникал из-за ядра Cortex-X1. Пришлось понизить его частоту.

Интересно, что MediaTek, конечно, лукавит, заявляя, что его процессоры не перегреваются. Такие проблемы были у платформ Helio X20 и Helio X30.