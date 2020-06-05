Как сообщают СМИ, индиец из города Мирут обнаружил, что смартфон, который он получил в сервисном центре в Дели взамен сломанному, имеет тот же самый IMEI. После этого индийская киберполиция начала расследование. В течение пяти месяцев специалисты нашли более 13 500 смартфонов по всей Индии с одинаковым идентификатором. Теперь производителю смартфонов с возможностью смены IMEI грозят неприятности.

Дело в том, что подделка идентификатора является уголовным преступлением в большинстве стран. Главе Vivo India уже направили уведомление об открытии уголовного дела.

Пока компания не прокомментировала ситуацию.