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Производителю смартфонов с возможностью смены IMEI грозят неприятности
Заведено уголовное дело
С китайской компанией Vivo в Индии происходят любопытные вещи. Выяснилось, что как минимум 13 500 смартфонов производителя, проданных в этой стране, имеют один и тот же IMEI. А этот идентификатор, как известно, должен быть уникальным для каждого использующего его аппарата.
Как сообщают СМИ, индиец из города Мирут обнаружил, что смартфон, который он получил в сервисном центре в Дели взамен сломанному, имеет тот же самый IMEI. После этого индийская киберполиция начала расследование. В течение пяти месяцев специалисты нашли более 13 500 смартфонов по всей Индии с одинаковым идентификатором. Теперь производителю смартфонов с возможностью смены IMEI грозят неприятности.
Дело в том, что подделка идентификатора является уголовным преступлением в большинстве стран. Главе Vivo India уже направили уведомление об открытии уголовного дела.
Пока компания не прокомментировала ситуацию.