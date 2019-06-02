Производство части смартфонов Huawei остановилось

Об этом газете South China Morning Post сообщили анонимные источники. Они не рассказали о том, временная это остановка или постоянная. Однако причина её ясна — внесение компании Huawei в «чёрный список» Министерства торговли США.

Сокращение производственных линий произошло потому, что сама Huawei уменьшила объём заказов на новые смартфоны. Скорее всего, это те устройства, которые должны были пойти на экспорт. То, что компания сокращает объёмы продаж за границей, не секрет. Это показывает ситуация с Honor 20, который в Китае уже поступил в продажу, а в Европе ещё нет. Кроме того, китайская стоимость новинки заметно ниже, чем европейская. Если на лондонской презентации за версию Honor 20 компания попросила около $550, то китайцам она продаёт ту же модель за $390.