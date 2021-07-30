Производство чипов для iPhone 13 получило загрязнённый газ

Предприятие, известное как Fab 18, производит чипы A15 и M1X или M2. Газ, используемый для изготовления этих компонентов, оказался загрязнённым, сообщает MacRumors. Некоторые производственные линии получали некачественный газ от поставщиков. Это, впрочем, быстро заметили и заменили поставщиков. Сейчас ситуацию взяли под контроль и даже вернули на предприятие сотрудников, которых вынуждены были отправить домой.

TSMC заявил, что проверяет продукцию, чтобы гарантировать, что её качество не пострадает. Источники говорят, что загрязнение газа повлияло на процесс производства чипов, но ограниченно.