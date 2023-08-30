Производство iPhone 15 сократилось на миллионы единиц из-за проблем с поставками

Производство iPhone 15 сократилось на миллионы единиц из-за проблем с поставкамиНо все может измениться
В преддверии выхода очередной модели iPhone аналитики делают уже привычные прогнозы. Аналитик Джефф Пу недавно скорректировал свой прогноз производства с 83 до 77 млн. штук, сославшись на проблемы с поставками и «озабоченность спросом».
Mizuho также присоединился к этой тенденции, понизив свой прогноз с 84 млн до 73 млн устройств на этот год, указав в качестве причины проблемы с поставками. Кроме того, есть информация о возможной задержке поставок iPhone 15 Pro Max до октября из-за сложной системы камер с перископическим объективом.
Тем не менее, презентации iPhone всегда привлекают внимание, и спрос на них остается высоким. И если придется, «яблочные» фанаты готовы подождать, либо купить по завышенной цене. Зато у перекупов появится «работа».