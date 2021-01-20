Производство ЖК-дисплеев для iPhone остановилось в пользу выпуска автомобильных экранов

Уточняется, что LG Display приостановила производство ЖК-панелей для iPhone на линии AP3 в городе Куми ещё в третьем квартале 2020 года. Компания в целом перестала изготавливать панели для смартфонов к концу того же года. Издание Gizmochina отметило, что эта линия была нерентабельной для LG Display. Тем более сейчас Apple и вовсе перешла на OLED-экраны в смартфонах.

На линии AP3 теперь будут изготавливаться автомобильные дисплеи по технологии LTPS-TFT. Такие панели становятся всё более популярными среди производителей современных автомобилей.