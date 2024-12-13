Project Renegade позволил запустить Windows 11 на Android-смартфонах

Проект предоставляет прошивку UEFI, выступающую в качестве менеджера загрузки для установки пользовательских операционных систем, таких как Linux, Android и Windows. Она работает на устройствах с процессорами Qualcomm Snapdragon, включая старые телефоны, такие как Nokia Lumia 950 и Microsoft Surface Duo.

Установка Windows 11 — дело непростое. Она требует разметки диска, настройки драйверов и других технических действий. Однако энтузиасты, например пользователь Reddit «anh0l», справились с этой задачей.

На POCO X3 Pro Windows 11 работала на удивление хорошо, хотя и с некоторыми сбоями. 120 Гц делает навигацию плавной, а Bluetooth-мыши добавляют функциональность, похожую на ПК.

Но есть и недостатки. Время автономной работы составляет всего 2,5 часа, часто случается перегрев, а быстрая зарядка не работает. Несмотря на эти проблемы, телефон может работать с такими приложениями, как эмулятор GameCube.