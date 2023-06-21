«Прокаченная» версия бестселлера Redmi K60 получила зарядку мощностью 120 Вт

В сертификационных документах указан номер модели телефона 23078RKD5C, что позволяет предположить, что он может появиться на рынке в июле 2023 года. Ожидается, что Redmi K60 Ultra будет оснащен процессором Dimensity 9200+ и AMOLED-дисплеем с 1,5K-разрешением.

Примечательно, что устройство откажется от пластиковой рамки экрана и примет дизайн с металлической рамкой. Задняя камера, по слухам, будет оснащена впечатляющим 50-мегапиксельным основным сенсором, а аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечит телефон энергией в течение всего дня.

Интересно, кстати, что базовая модификация предстоящего Xiaomi Redmi Note 12R окажется мощнее Pro-версии.