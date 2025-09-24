Промо-изображения Oppo Find X9 и X9 Pro попали в Сеть

На задней панели установлены три камеры. В версии Pro главной особенностью станет 200-Мп перископический сенсор Samsung ISOCELL HP5. Дополняют его 50-Мп основная камера (LYT-828) и 50-Мп сверхширокоугольный объектив (JN5). Также есть сенсор цветового спектра. Логотип Hasselblad на месте.

Обычный Find X9 получит экран диагональю 6,59 дюйма, а Pro-версия — дисплей на 6,78 дюйма. Оба устройства будут работать на новом процессоре MediaTek Dimensity 9500 и выйдут с предустановленной оболочкой ColorOS 16.

По словам главы Oppo Пита Лау, серия Find X9 появится не только в Китае, но и на глобальном рынке.

Смартфоны будут доступны в трёх цветах: Matte Titanium (титановый матовый), Frost White (белый) и Matte Black (чёрный матовый).