Промо-изображения Oppo Find X9 и X9 Pro попали в Сеть

Опубликовано 24 сентября 2025, 18:451 мин.
Промо-изображения Oppo Find X9 и X9 Pro попали в СетьРаскрыт дизайн и характеристики
16 октября в Китае состоится премьера новой серии Oppo Find X9. но в Сеть уже попали промо-фото устройств. Обе модели — Find X9 и Find X9 Pro — получили обновлённый дизайн с квадратным блоком камер, напоминающим OnePlus 13T.
© Oppo
На задней панели установлены три камеры. В версии Pro главной особенностью станет 200-Мп перископический сенсор Samsung ISOCELL HP5. Дополняют его 50-Мп основная камера (LYT-828) и 50-Мп сверхширокоугольный объектив (JN5). Также есть сенсор цветового спектра. Логотип Hasselblad на месте.
Обычный Find X9 получит экран диагональю 6,59 дюйма, а Pro-версия — дисплей на 6,78 дюйма. Оба устройства будут работать на новом процессоре MediaTek Dimensity 9500 и выйдут с предустановленной оболочкой ColorOS 16.
По словам главы Oppo Пита Лау, серия Find X9 появится не только в Китае, но и на глобальном рынке.
Смартфоны будут доступны в трёх цветах: Matte Titanium (титановый матовый), Frost White (белый) и Matte Black (чёрный матовый).