Прошивка Xiaomi защитит от опасных программ

Xiaomi начала искать тестировщиков для новой функции MIUI Pure Mode в Китае. Этот режим будет автоматически защищать смартфон от вредоносных приложений.

Как говорит компания, из-за того, что Android — открытая система, пользователи могут легко стать жертвами атак через приложения. По данным Xiaomi, 40% приложений, установленных пользователями MIUI никогда не проверяют на безопасность. А 10% несут определённые угрозы.

Чтобы это исправить, Xiaomi представила MIUI Pure Mode. Когда он активирован, пользователи не могут устанавливать приложения из внешних источников. Впрочем, эту функцию при желании можно будет отключить.