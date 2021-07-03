Прошивки OnePlus и Oppo станут единым целым

После интеграции ПО всё равно останётся независимым и продолжит обслуживать собственные регионы (OxygenOS для смартфонов OnePlus по всему миру, а ColorOS для устройств OnePlus и Oppo в Китае). При этом код прошивок будет общим. Это должно стандартизировать опыт использования программного обеспечения, а также упростить процесс разработки будущих патчей OxygenOS.

OnePlus утверждает, что эта перемена позволит компании улучшить поддержку Android на своих девайсах. Теперь флагманские смартфоны будут получать до трёх основных обновлений ОС и четыре года обновлений безопасности.