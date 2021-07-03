Прошивки OnePlus и Oppo станут единым целым

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Прошивки OnePlus и Oppo станут единым целымЭто принесёт три года обновлений Android
Недавно стало известно OnePlus интегрируется с Oppo, фактически становясь суббрендом компании. Теперь СМИ пишут, что оболочка OnePlus OxygenOS также объединяется с прошивкой Oppo ColorOS.
После интеграции ПО всё равно останётся независимым и продолжит обслуживать собственные регионы (OxygenOS для смартфонов OnePlus по всему миру, а ColorOS для устройств OnePlus и Oppo в Китае). При этом код прошивок будет общим. Это должно стандартизировать опыт использования программного обеспечения, а также упростить процесс разработки будущих патчей OxygenOS.
OnePlus утверждает, что эта перемена позволит компании улучшить поддержку Android на своих девайсах. Теперь флагманские смартфоны будут получать до трёх основных обновлений ОС и четыре года обновлений безопасности.