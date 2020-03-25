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Сегодня 16:58

Прошлогодние смартфоны Samsung получили «фишки» новых флагманов

Galaxy S20
Прошлогодние смартфоны Samsung получили «фишки» новых флагманов серии Galaxy S20. Это позволило обновление программного обеспечения.

Новые функции станут доступны владельцам Galaxy S10|S10+|S10e и Note10|Note10+. Во-первых, появится режим «мультикадр». Смартфон будет создавать подборку фото и видео в разных форматах, а искусственный интеллект затем выберет лучшие из них.

Во-вторых, улучшится съёмка фото и видео. Будут усовершенствованы ночной режим и ночной гиперлапс. Инструмент «Мой фильтр» позволит создавать собственные фильтры. Кроме того, пользователи смогут самостоятельно устанавливать настройки с режимом Pro. Можно будет во время записи видео переключаться с фронтальной камеры на основную.

В-третьих, в «Галерее» появится автоматическая группировка похожих фотографий. В-четвёртых, можно будет использовать инструмент для быстрой передачи файлов «Быстрая отправка». Он позволяет обмениваться файлами с несколькими людьми одновременно.