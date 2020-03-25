Прошлогодние смартфоны Samsung получили «фишки» новых флагманов

Новые функции станут доступны владельцам Galaxy S10|S10+|S10e и Note10|Note10+. Во-первых, появится режим «мультикадр». Смартфон будет создавать подборку фото и видео в разных форматах, а искусственный интеллект затем выберет лучшие из них.

Во-вторых, улучшится съёмка фото и видео. Будут усовершенствованы ночной режим и ночной гиперлапс. Инструмент «Мой фильтр» позволит создавать собственные фильтры. Кроме того, пользователи смогут самостоятельно устанавливать настройки с режимом Pro. Можно будет во время записи видео переключаться с фронтальной камеры на основную.

В-третьих, в «Галерее» появится автоматическая группировка похожих фотографий. В-четвёртых, можно будет использовать инструмент для быстрой передачи файлов «Быстрая отправка». Он позволяет обмениваться файлами с несколькими людьми одновременно.