Прошлогодний флагман Xiaomi сильно подешевел

Сообщается, что в Китае Xiaomi Mi Mix 3 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит теперь $341 (около 22 тысяч рублей).

Напомним, смартфон был представлен осенью прошлого года. Работает на процессоре Snapdragon 845, оснащён 6,39-дюймовым экраном разрешением 1080 x 2340 пикселей. Основная камера у него двойная, представлена датчиками изображения на 12 Мп. Устройство имеет форм-фактор слайдера. Именно на выдвижном модуле находится двойная селфи-камера с сенсорами на 24 Мп и 2 Мп. Ёмкость аккумулятора смартфона составляет 3200 мАч.