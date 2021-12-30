Прошлогодний Samsung или новый Xiaomi? Сравнение флагманских смартфонов

Эксперт канала Quke.ru Андрей выяснил, какой из смартфонов сейчас лучше предпочесть: Xiaomi 11T 2021 года или Samsung Galaxy S20FE 2020-го. Сравнивались модели по комплектации, внешнему виду, дисплею, производительности, камере, автономности.

Комплектация. У Xiaomi есть зарядка в 67 Вт, в то же время у Samsung она всего в 15 Вт. Также чехол у 11T сразу идёт в комплекте, а вот для Samsung его придётся покупать отдельно.

Дизайн. Задняя панель у Xiaomi - из стекла, у Samsung - из пластика. По цветовой гамме аппараты тоже сильно отличаются друг от друга: более строгий внешний вид у Galaxy S20FE и блестящая задняя панель - у 11T.

Сканер отпечатка у Xiaomi - в кнопке разблокировки, у S20FE - встроен в экран. Быстрее из них работает этот способ разблокировки у 11T.

Тяжелее и толще сам по себе выглядит Xiaomi 11T. Samsung сам по себе более компактный и лёгкий.

Что касается степени защиты, то у S20FE она IP 68 (полная защита от воды), у 11T - IP 53 (защита от воды лишь корпуса).