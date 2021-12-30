Прошлогодний Samsung или новый Xiaomi? Сравнение флагманских смартфонов

Прошлогодний Samsung или новый Xiaomi? Сравнение флагманских смартфоновЕго провели на YouTube-канале Quke.ru
Эксперт канала Quke.ru Андрей выяснил, какой из смартфонов сейчас лучше предпочесть: Xiaomi 11T 2021 года или Samsung Galaxy S20FE 2020-го. Сравнивались модели по комплектации, внешнему виду, дисплею, производительности, камере, автономности.
- Комплектация. У Xiaomi есть зарядка в 67 Вт, в то же время у Samsung она всего в 15 Вт. Также чехол у 11T сразу идёт в комплекте, а вот для Samsung его придётся покупать отдельно.
- Дизайн. Задняя панель у Xiaomi - из стекла, у Samsung - из пластика. По цветовой гамме аппараты тоже сильно отличаются друг от друга: более строгий внешний вид у Galaxy S20FE и блестящая задняя панель - у 11T.
Сканер отпечатка у Xiaomi - в кнопке разблокировки, у S20FE - встроен в экран. Быстрее из них работает этот способ разблокировки у 11T.
Тяжелее и толще сам по себе выглядит Xiaomi 11T. Samsung сам по себе более компактный и лёгкий.
Что касается степени защиты, то у S20FE она IP 68 (полная защита от воды), у 11T - IP 53 (защита от воды лишь корпуса).
- Дисплей. У Samsung используется стекло Gorilla Glass 3, у Xiaomi - Gorilla Victus. По диагонали экран у S20FE оказывается несколько меньше: 6,5 дюймов против 6,7 дюймов. В остальном характеристики идентичны: Full HD, Super AMOLED, 120 Гц. По яркости чуть лучше оказался, по мнению ведущего, Xiaomi.
- Производительность. На Samsung установлен Snapdragon 865, объём оперативной памяти при этом составляет 6 или 8 ГБ. Xiaomi оснащён Mediatek Dimensity 1200 с 8 ГБ. С повседневными задачами оба процессора справляются отлично, в то же время в Antutu Samsung получает всего на 10 процентов больше баллов, чем Xiaomi. В играх оба аппарата показывают себя хорошо: на них можно запускать проекты на высоких и ультра-настройках. Хотя в каких-то играх Samsung может демонстрировать результаты чуть лучше, отмечает эксперт.
- Аккумулятор и автономность. У Samsung - 4500 мАч, у Xiaomi - 5000 мАч. Оба работают довольно долго, хотя у 11T остаётся к концу дня немного больше заряда, чем у S20FE: 41-42 процента против 32-33 процентов. Заряжается Xiaomi всего за чуть больше чем 40 минут, а Samsung - за 1,5 часа. Хотя надо сказать, что Samsung поддерживает беспроводную зарядку.
- Камера. Принципиальных различий между снимками у аппаратов нет. Хотя эксперт считает, что более естественное селфи-фото получается на Samsung. Что касается основной камеры, то её назначение у всех моделей разное. Так, у Xiaomi она 108 МП, а у Samsung - 12 МП, однако с оптической стабилизацией. По этому пункту всё же побеждает также Samsung, поскольку оснащён трёхкратным оптическим зумом, стабилизацией.
Фото на основную камеру, по словам ведущего, получаются в обоих случаях действительно хорошими. За свою цену здесь достойная камера. Правда, в более сложных условиях (днём, вечером) на Samsung чаще получаются более качественные снимки.
В плане видео тоже преимущество имеет Samsung за счёт наличия оптической стабилизации. То есть в целом картинка получается при съёмке на него менее «дёрганая».
Если выбирать из двух устройств, то всё зависит от значимых для вас преимуществ. У Xiaomi это стеклянный задний корпус, сканер отпечатка на кнопке разблокировки, наличие ИК-порта, больший дисплей, чем у Samsung. В то же время у Galaxy S20FE - беспроводная зарядка, влагозащита, камера, производительность. Сам ведущий отметил, что приобрёл бы из этих смартфонов Samsung.