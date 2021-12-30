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Прошлогодний Samsung или новый Xiaomi? Сравнение флагманских смартфонов

Его провели на YouTube-канале Quke.ru
В рамках обзора ведущий канала Quke.ru сопоставил по различным параметрам модели смартфонов Samsung Galaxy S20FE и Xiaomi 11T.
Прошлогодний Samsung или новый Xiaomi? Сравнение флагманских смартфонов

Эксперт канала Quke.ru Андрей выяснил, какой из смартфонов сейчас лучше предпочесть: Xiaomi 11T 2021 года или Samsung Galaxy S20FE 2020-го. Сравнивались модели по комплектации, внешнему виду, дисплею, производительности, камере, автономности.

  1. Комплектация. У Xiaomi есть зарядка в 67 Вт, в то же время у Samsung она всего в 15 Вт. Также чехол у 11T сразу идёт в комплекте, а вот для Samsung его придётся покупать отдельно.
  1. Дизайн. Задняя панель у Xiaomi - из стекла, у Samsung - из пластика. По цветовой гамме аппараты тоже сильно отличаются друг от друга: более строгий внешний вид у Galaxy S20FE и блестящая задняя панель - у 11T.

Сканер отпечатка у Xiaomi - в кнопке разблокировки, у S20FE - встроен в экран. Быстрее из них работает этот способ разблокировки у 11T.

Тяжелее и толще сам по себе выглядит Xiaomi 11T. Samsung сам по себе более компактный и лёгкий.

Что касается степени защиты, то у S20FE она IP 68 (полная защита от воды), у 11T - IP 53 (защита от воды лишь корпуса).

  1. Дисплей. У Samsung используется стекло Gorilla Glass 3, у Xiaomi - Gorilla Victus. По диагонали экран у S20FE оказывается несколько меньше: 6,5 дюймов против 6,7 дюймов. В остальном характеристики идентичны: Full HD, Super AMOLED, 120 Гц. По яркости чуть лучше оказался, по мнению ведущего, Xiaomi.
Прошлогодний Samsung или новый Xiaomi? Сравнение флагманских смартфонов
  1. Производительность. На Samsung установлен Snapdragon 865, объём оперативной памяти при этом составляет 6 или 8 ГБ. Xiaomi оснащён Mediatek Dimensity 1200 с 8 ГБ. С повседневными задачами оба процессора справляются отлично, в то же время в Antutu Samsung получает всего на 10 процентов больше баллов, чем Xiaomi. В играх оба аппарата показывают себя хорошо: на них можно запускать проекты на высоких и ультра-настройках. Хотя в каких-то играх Samsung может демонстрировать результаты чуть лучше, отмечает эксперт.
  1. Аккумулятор и автономность. У Samsung - 4500 мАч, у Xiaomi - 5000 мАч. Оба работают довольно долго, хотя у 11T остаётся к концу дня немного больше заряда, чем у S20FE: 41-42 процента против 32-33 процентов. Заряжается Xiaomi всего за чуть больше чем 40 минут, а Samsung - за 1,5 часа. Хотя надо сказать, что Samsung поддерживает беспроводную зарядку.
  1. Камера. Принципиальных различий между снимками у аппаратов нет. Хотя эксперт считает, что более естественное селфи-фото получается на Samsung. Что касается основной камеры, то её назначение у всех моделей разное. Так, у Xiaomi она 108 МП, а у Samsung - 12 МП, однако с оптической стабилизацией. По этому пункту всё же побеждает также Samsung, поскольку оснащён трёхкратным оптическим зумом, стабилизацией.

Фото на основную камеру, по словам ведущего, получаются в обоих случаях действительно хорошими. За свою цену здесь достойная камера. Правда, в более сложных условиях (днём, вечером) на Samsung чаще получаются более качественные снимки.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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В плане видео тоже преимущество имеет Samsung за счёт наличия оптической стабилизации. То есть в целом картинка получается при съёмке на него менее «дёрганая».

Если выбирать из двух устройств, то всё зависит от значимых для вас преимуществ. У Xiaomi это стеклянный задний корпус, сканер отпечатка на кнопке разблокировки, наличие ИК-порта, больший дисплей, чем у Samsung. В то же время у Galaxy S20FE - беспроводная зарядка, влагозащита, камера, производительность. Сам ведущий отметил, что приобрёл бы из этих смартфонов Samsung.

Источник: Quke.ru
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