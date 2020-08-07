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Прошлогодний смартфон Samsung серии Galaxy Note продают по минимальной цене
Скидка 10 тысяч рублей
В официальном интернет-магазине МегаФона на AliExpress прошлогодний смартфон Samsung серии Galaxy Note продают по минимальной цене. Он получил скидку 10 тысяч рублей.
В акции участвует модель Galaxy Note10 Lite с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. В обычное время смартфон продают за 39 990 рублей. Однако с 7 по 9 августа его можно будет купить за 29 990 рублей. Дешевле в официальной рознице не предлагают:
Чтобы получить скидку, нужно сначала нажать на кнопку «Получить купоны» на странице смартфона, затем добавить его в корзину, перейти туда и во время оплаты ввести промокод «MGF3000».
Galaxy Note10 Lite поддерживает электронное перо S Pen, имеет 6,7-дюймовый экран, аккумулятор на 4500 мАч, тройную основную камеру.