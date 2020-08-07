Прошлогодний смартфон Samsung серии Galaxy Note продают по минимальной цене

В акции участвует модель Galaxy Note10 Lite с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. В обычное время смартфон продают за 39 990 рублей. Однако с 7 по 9 августа его можно будет купить за 29 990 рублей. Дешевле в официальной рознице не предлагают: