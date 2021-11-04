Прототип флагманского Xiaomi 12 на Snapdragon 898 засветился в Сети до анонса

Судя по ней, телефон всё же получит скруглённый по бокам дисплей, что явно расстроит ряд пользователей. Но в то же время нижняя и боковые рамки новинки явно будут минимальными.

Из прочих «интересностей» утечки можно отметить информацию о чипе телефона. Как известно, Xiaomi 12 первым получит ещё неанонсированный Snapdragon 898. А на фото можно увидеть, что чип получит трехкластерную систему: суперядро Cortex-X2 будет работать на частоте 3,0 ГГц, три средних ядра Cortex-A710 на частоте 2,5 ГГц, а четыре малых ядра Cortex-A510 на частоте 1,79 ГГц.