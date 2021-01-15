Прототип гибкого смартфона Xiaomi показали на шпионских фото

Снимки, как утверждается, сделали в китайском метро. Устройство было облачено в то, что похоже на чехол для предсерийных смартфонов. Внешне аппарат напоминает Galaxy Fold от Samsung, то есть тоже складывается как книжка. На борту у смартфона стоит прошивка MIUI 12. Интересно то, что в экране никаких вырезов под фронтальную камеру.