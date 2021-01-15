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Прототип гибкого смартфона Xiaomi показали на шпионских фото
Поймали человека с аппаратом в метро
Рынок ждёт от Xiaomi выпуска смартфонов с гибким экраном, ведь у конкурентов такие уже есть. Похоже, что ждать осталось недолго. В сети появились шпионские фото, на которых запечатлели прототип гибкого смартфона Xiaomi.
Снимки, как утверждается, сделали в китайском метро. Устройство было облачено в то, что похоже на чехол для предсерийных смартфонов. Внешне аппарат напоминает Galaxy Fold от Samsung, то есть тоже складывается как книжка. На борту у смартфона стоит прошивка MIUI 12. Интересно то, что в экране никаких вырезов под фронтальную камеру.
Судя по тому, что аппарат уже испытывают вне стен завода, можно сделать вывод, что скоро начнётся серийное производство, и Xiaomi наконец представит свой первый гибкий телефон.