Прототип Google Pixel 7 Pro "распотрошили". О флагмане узнали много нового

За последние несколько месяцев небольшая горстка предрелизных прототипов Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro успела попасть в руки людей. Google выявила большинство из этих утечек и удаленно ребутнула устройства, оставив их непригодными для использования, превратив в “кирпич”.

Владелец одного из таких прототипов связался с владельцами группы "Google News" в Telegram. Затем группа использовала ограниченный объем доступной информации - в частности, журналы, которые генерируются при попытке загрузить телефон, а также код самого загрузчика - чтобы раскопать некоторые дополнительные характеристики Pixel 7 Pro.

Согласно сообщению, В чипе Tensor второго поколения есть четыре низкоуровневых ядра для простых задач, два ядра среднего уровня и два мощных ядра процессора, которые выполняют основную часть работы.

К тому же Pixel 7 Pro должен быть оснащен датчиком касаний Cirrus Logic CS40L26, который на одно поколение новее того, что установлен в Pixel 6 Pro.

Наконец, группа утверждает, что в спецификациях прототипа Pixel 7 Pro используется дисплей Samsung S6E3HC4, который также на поколение выше, чем дисплей в Pixel 6 Pro.