Прототип складного iPhone уже вошел в стадию тестирования

Тестирование должно завершиться к концу этого года, после чего начнется этап инженерной проверки. Если все пройдет успешно, новый складной iPhone представят вместе с серией iPhone 18 в сентябре 2026 года. Отмечается при этом, что разработка складного iPad приостановлена из-за сложностей с производством и низкого интереса покупателей.

Согласно слухам, складной iPhone получит основной 7,8-дюймовый OLED-дисплей от Samsung с камерой под экраном и сканером Touch ID на боковой стороне. Face ID, скорее всего, не будет. Складывающийся экран обещают почти без заметной складки, а толщина телефона в сложенном виде составит около 9−9,5 мм.

Корпус сделают из титанового сплава, а шарнир — из жидкого металла для прочности.

Цена ожидается высокой — около 2100−2300 долларов.