Провалившуюся «замену смартфону» AI Pin пришлось отозвать из-за риска пожара

Humane первоначально рекомендовала пользователям прекратить использование оригинальных зарядных кейсов, но спустя четыре месяца решение проблемы не было найдено. Несмотря на эти трудности, компания подчеркивает, что проблема перегрева не связана с дизайном оборудования AI Pin. Пользователи могут получить возмещение в размере 150 долларов или замену неисправных зарядных кейсов.

AI Pin — носимое устройство, разработанное стартапом Humane, которое должно было стать альтернативой смартфонам. Однако его выход на рынок оказался неудачным по ряду причин: технические недоработки, проблемы с функциональностью и пользовательским интерфейсом (управление устройством через жесты и лазерный проектор оказалось неудобным и требовало значительных усилий), а также высокая цена — $ 699.