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Опубликовано 02 ноября 2024, 15:00
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Провалившуюся «замену смартфону» AI Pin пришлось отозвать из-за риска пожара

От зарядного устройства
Humane AI Pin совсем не везёт. Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) объявила о добровольном отзыве 10 500 единиц зарядного устройства в форме яйца из-за опасений перегрева, которое может привести к возгоранию. Отзыв последовал после сообщения о плавке кейса во время подключения по USB-C-кабелю. О травмах не сообщалось.
Провалившуюся «замену смартфону» AI Pin пришлось отозвать из-за риска пожара

© Humane

Humane первоначально рекомендовала пользователям прекратить использование оригинальных зарядных кейсов, но спустя четыре месяца решение проблемы не было найдено. Несмотря на эти трудности, компания подчеркивает, что проблема перегрева не связана с дизайном оборудования AI Pin. Пользователи могут получить возмещение в размере 150 долларов или замену неисправных зарядных кейсов.

AI Pin — носимое устройство, разработанное стартапом Humane, которое должно было стать альтернативой смартфонам. Однако его выход на рынок оказался неудачным по ряду причин: технические недоработки, проблемы с функциональностью и пользовательским интерфейсом (управление устройством через жесты и лазерный проектор оказалось неудобным и требовало значительных усилий), а также высокая цена — $ 699.