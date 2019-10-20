Проверена способность тёмной темы на iPhone экономить батарею

Такая появилась в iOS версии 13. Для теста блогеры взяли большой вариант нового смартфона от Apple — iPhone 11 Pro Max. Для чистоты эксперимента авторы PhoneBuff проверяли работу устройства в тёмном и светлом режимах, проводя с ним одинаковые манипуляции. Надо отметить, что каждое приложение проверить не удалось, так как не все поддерживают тёмную тему.