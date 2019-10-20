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Проверена способность тёмной темы на iPhone экономить батарею
А именно на iPhone 11 Pro Max
Авторы YouTube-канала PhoneBuff проверили, насколько действительно позволяет сэкономить батарею iPhone 11 Pro тёмная тема интерфейса.
Такая появилась в iOS версии 13. Для теста блогеры взяли большой вариант нового смартфона от Apple — iPhone 11 Pro Max. Для чистоты эксперимента авторы PhoneBuff проверяли работу устройства в тёмном и светлом режимах, проводя с ним одинаковые манипуляции. Надо отметить, что каждое приложение проверить не удалось, так как не все поддерживают тёмную тему.
Разница в автономности получилась действительно заметной. В обычном режиме iPhone 11 Pro Max «прожил» чуть больше семи с половиной часов. В тёмном же у смартфона к тому времени оставалось ещё 30% заряда.
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