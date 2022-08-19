Проверьте: возможно, вам нужно срочно обновить свой iPhone

Таким образом злоумышленники смогут действовать как владельцы устройств и запускать любое программное обеспечение на них.

То, что Apple нашла уязвимости, ещё не значит, что какой-то хакер успел ими воспользоваться. Тем не менее пускать это дело на самотёк не стоит. Эксперты по безопасности говорят, что владельцы iPhone 6s и моделей новее должны немедленно обновиться до iOS 15.6.1 и iPadOS 15.6.1. Затронутые модели iPad включают iPad пятого поколения и новее, все модели iPad Pro и iPad Air 2. iPod touch седьмого поколения также подвержен риску атаки, как и компьютеры Mac под управлением macOS Monterey.