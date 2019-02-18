Прозрачный флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 окрестили «боевым ангелом»

Компания Xiaomi запустила кампанию по продвижению своего пока ещё не представленного официально флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 совместно с создателями фильма «Алита: Боевой ангел».

В честь фильма выпустят специальное издание Xiaomi Mi 9: Battle Angel с полупрозрачной задней панелью, как у прошлогоднего Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Компания уже представила трейлер и рендеры такой модели.