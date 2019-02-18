Прозрачный флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 окрестили «боевым ангелом»

Компания Xiaomi запустила кампанию по продвижению своего пока ещё не представленного официально флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 совместно с создателями фильма «Алита: Боевой ангел».
В честь фильма выпустят специальное издание Xiaomi Mi 9: Battle Angel с полупрозрачной задней панелью, как у прошлогоднего Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Компания уже представила трейлер и рендеры такой модели.
Xiaomi Mi 9: Battle Angel представят одновременно с обычным Xiaomi Mi 9 на мероприятии, посвящённому анонсу 20 февраля. Прозрачное издание смартфона начнёт продаваться одновременно с запуском фильма «Алита: Боевой ангел» в Китае 22 февраля.
Смартфон Xiaomi Mi 9 оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем со скоростным интегрированным в экраном сканером отпечатков пальцев, процессором Qualcomm Snapdragon 855 и тройной камерой с основным сенсором Sony IMX586 на 48 Мп и фронтальной 24-мегапиксельной камерой, аккумулятором ёмкостью 3500 мАч с быстрой зарядкой 27 Вт.