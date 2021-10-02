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Психиатр перечислил признаки зависимости ребёнка от смартфона

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Врач-психиатр Клинико-диагностического центра «МЕДСИ на Красной Пресне», кандидат медицинских наук Екатерина Наркевич рассказала журналистам, как определить, что гаджеты становятся проблемой для ребёнка.
Психиатр перечислил признаки зависимости ребёнка от смартфона

Психиатр негативно высказалась об использовании смартфонов детьми. Она заявила, что «дети быстро привыкают "жить в экране", не зная чувства меры». По её словам, реальный мир у ребёнка замещается виртуальным. «Общаться» с телефоном ребёнку проще, чем с настоящими людьми, утверждает психиатр. Поэтому формируется зависимость, подытожила она.

Зависимость можно смело констатировать, если при отказе от гаджетов у ребёнка развивается тяжёлое психоэмоциональное состояние. Первый признак зависимости — человек постоянно пытается найти доступ к гаджету. При этом он раздражителен, проявляет симптомы апатии, депрессии, агрессивности и интересе к психотропным веществам.

У ребёнка может измениться характер — появятся черты лживости, манипулятивности, использовании любых средств, чтобы достичь желаемого. Сигналом могут служить фразы: «Я играл всего один час». Кроме того, ребёнок с зависимостью безразличен ко всем остальным видам деятельности.