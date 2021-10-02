Психиатр перечислил признаки зависимости ребёнка от смартфона

Психиатр негативно высказалась об использовании смартфонов детьми. Она заявила, что «дети быстро привыкают "жить в экране", не зная чувства меры». По её словам, реальный мир у ребёнка замещается виртуальным. «Общаться» с телефоном ребёнку проще, чем с настоящими людьми, утверждает психиатр. Поэтому формируется зависимость, подытожила она.

Зависимость можно смело констатировать, если при отказе от гаджетов у ребёнка развивается тяжёлое психоэмоциональное состояние. Первый признак зависимости — человек постоянно пытается найти доступ к гаджету. При этом он раздражителен, проявляет симптомы апатии, депрессии, агрессивности и интересе к психотропным веществам.

У ребёнка может измениться характер — появятся черты лживости, манипулятивности, использовании любых средств, чтобы достичь желаемого. Сигналом могут служить фразы: «Я играл всего один час». Кроме того, ребёнок с зависимостью безразличен ко всем остальным видам деятельности.