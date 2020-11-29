Психолог рассказал, как перестать «залипать» в смартфон

Синарёв отметил, что распознать зависимость человека от смартфона легко. Он постоянно держит устройство в руках или кладёт его так, чтобы обязательно видеть. Человек может смотреть на экран даже во время беседы.

Специалист заявил, что пытаться говорить такому человеку «Послушай меня, пожалуйста» бесполезно. Нужно достать свой телефон и предложить собеседнику вместе убрать устройства в сторону. Это может смутить и даже намного разозлить человека, но он наконец обратит на вас внимание.

Также психолог советует научиться управлять своим вниманием. Самый простой метод — отложить смартфон и начать совершать физические действия. Например, можно сделать небольшую зарядку, немного пробежаться или быстро пройтись.