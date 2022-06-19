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Пять лучших смартфонов дешевле 10 тысяч рублей на AliExpress

Среди них есть и iPhone
Автор YouTube-канала DimaViper Live назвал пять недорогих смартфонов, которые стоит заказать с AliExpress в 2022 году.
Пять лучших смартфонов дешевле 10 тысяч рублей на AliExpress

Эксперт YouTube-канала DimaViper Live перечислил пять бюджетных моделей смартфонов, которые можно смело заказывать с AliExpress прямо сейчас. Стоят они все в пределах 10 тысяч рублей.

  1. Realme C11 2021. Можно приобрести эту моделей в голубом или сером цвете. Также доступны два варианта памяти: 2/32 ГБ и 4/64 ГБ. Последняя конфигурация обойдётся всего на тысячу дороже. Из достоинств аппарата - восьмиядерный процессор, экран с диагональю 6,5 дюйма, аккумулятор в 5000 мА*ч, поддержка NFC, двух SIM-карт, карты памяти, отличное качество сборки и оболочка.
Пять лучших смартфонов дешевле 10 тысяч рублей на AliExpress
  1. Xaiomi Redmi 10A. Этот аппарат вышел не так давно. У него также есть значительные плюсы. Это варианты памяти в 4/64 и 4/128 ГБ, наличие сканера отпечатка на задней панели (у предыдущей модели 9А его не было), восьмиядерного процессора Helio G25, батарея ёмкостью 5000 мА*ч.
Пять лучших смартфонов дешевле 10 тысяч рублей на AliExpress
  1. Xiaomi Redmi 9C. Самая младшая версия этого аппарата имеет память 3/64 ГБ. Стоит его взять по нескольким причинам. Это более мощный процессор Helio G35, аккумулятор в 5000 мА*ч, 13-мегапиксельная камера, сканер отпечатка, экран в 6,53 дюйма HD+.
Пять лучших смартфонов дешевле 10 тысяч рублей на AliExpress
  1. iPhone SE. Это модель 2016 года. Отличается он наличием записи видео в 4К, топовыми материалами корпуса (стекло и металл), отличной камерой, прекрасной производительностью и процессором. И это несмотря на то, что объём ОЗУ составляет у этого смартфона всего 2 ГБ. Этот аппарат до сих пор поддерживается производителем, то есть вы регулярно будете получать обновления. Есть версия в 32, 64 и 128 ГБ памяти. Правда, последний вариант стоит дороже 10 тысяч.
Пять лучших смартфонов дешевле 10 тысяч рублей на AliExpress
  1. Realme C21Y. На этой версии смартфона установлен сзади сканер отпечатка пальцев, гораздо более мощный процессор (восьмиядерный Unisoc T610 с двумя мощными ядрами; в AnTuTu он получает 150 тысяч баллов). Вы можете выбрать из двух вариантов конфигураций: с 3/32 и 4/64 ГБ. В целом это отличный выбор, если вам нужен довольно быстрый бюджетный телефон.
Пять лучших смартфонов дешевле 10 тысяч рублей на AliExpress
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