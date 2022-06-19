Пять лучших смартфонов дешевле 10 тысяч рублей на AliExpress

Эксперт YouTube-канала DimaViper Live перечислил пять бюджетных моделей смартфонов, которые можно смело заказывать с AliExpress прямо сейчас. Стоят они все в пределах 10 тысяч рублей.

Realme C11 2021. Можно приобрести эту моделей в голубом или сером цвете. Также доступны два варианта памяти: 2/32 ГБ и 4/64 ГБ. Последняя конфигурация обойдётся всего на тысячу дороже. Из достоинств аппарата - восьмиядерный процессор, экран с диагональю 6,5 дюйма, аккумулятор в 5000 мА*ч, поддержка NFC, двух SIM-карт, карты памяти, отличное качество сборки и оболочка.