Пять лучших смартфонов дешевле 10 тысяч рублей на AliExpress

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Пять лучших смартфонов дешевле 10 тысяч рублей на AliExpressСреди них есть и iPhone
Автор YouTube-канала DimaViper Live назвал пять недорогих смартфонов, которые стоит заказать с AliExpress в 2022 году.
Эксперт YouTube-канала DimaViper Live перечислил пять бюджетных моделей смартфонов, которые можно смело заказывать с AliExpress прямо сейчас. Стоят они все в пределах 10 тысяч рублей.
- Realme C11 2021. Можно приобрести эту моделей в голубом или сером цвете. Также доступны два варианта памяти: 2/32 ГБ и 4/64 ГБ. Последняя конфигурация обойдётся всего на тысячу дороже. Из достоинств аппарата - восьмиядерный процессор, экран с диагональю 6,5 дюйма, аккумулятор в 5000 мА*ч, поддержка NFC, двух SIM-карт, карты памяти, отличное качество сборки и оболочка.
- Xaiomi Redmi 10A. Этот аппарат вышел не так давно. У него также есть значительные плюсы. Это варианты памяти в 4/64 и 4/128 ГБ, наличие сканера отпечатка на задней панели (у предыдущей модели 9А его не было), восьмиядерного процессора Helio G25, батарея ёмкостью 5000 мА*ч.
- Xiaomi Redmi 9C. Самая младшая версия этого аппарата имеет память 3/64 ГБ. Стоит его взять по нескольким причинам. Это более мощный процессор Helio G35, аккумулятор в 5000 мА*ч, 13-мегапиксельная камера, сканер отпечатка, экран в 6,53 дюйма HD+.
- iPhone SE. Это модель 2016 года. Отличается он наличием записи видео в 4К, топовыми материалами корпуса (стекло и металл), отличной камерой, прекрасной производительностью и процессором. И это несмотря на то, что объём ОЗУ составляет у этого смартфона всего 2 ГБ. Этот аппарат до сих пор поддерживается производителем, то есть вы регулярно будете получать обновления. Есть версия в 32, 64 и 128 ГБ памяти. Правда, последний вариант стоит дороже 10 тысяч.
- Realme C21Y. На этой версии смартфона установлен сзади сканер отпечатка пальцев, гораздо более мощный процессор (восьмиядерный Unisoc T610 с двумя мощными ядрами; в AnTuTu он получает 150 тысяч баллов). Вы можете выбрать из двух вариантов конфигураций: с 3/32 и 4/64 ГБ. В целом это отличный выбор, если вам нужен довольно быстрый бюджетный телефон.