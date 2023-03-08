Пять способов использования старого смартфона, если вы купили новый

Навигатор или видеорегистратор для автомобиля. В этом случае вы можете сбросить всё на телефоне до заводских настроек и вынуть из смартфона SIM-карту. При пользовании устройством как навигатором вам нужно будет просто загрузить необходимые приложения, а для его использования как видеорегистратора вы должны включать камеру.