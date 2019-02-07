Пятикамерный флагман Nokia 9 PureView показался на официальном изображении

Изображение подтверждает более ранние слухи о главных особенностях дизайна — безрамочном дизайне, интегрированным с дисплеем сканере отпечатков пальцев и необычной камере-револьвере на задней панели.

Модель представляет собой флагманский смартфон с тыльной камерой с пятью модулями с оптикой Zeiss, дополненными светодиодной вспышкой и лазерным автофокусом. Также смартфону приписывают OLED-дисплей без вырезов с разрешением Quad HD+, прошлогодний процессор Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятор ёмкостью 4150 мАч. 3,5-мм разъёма для наушников, скорее всего, не будет.

Дебют Nokia 9 PureView ожидался ещё в конце прошло года, но выход неоднократно откладывался. Компания HMD Global уже подтвердила, что анонс состоится 24 февраля, к открытию выставки MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля.