Пятилетка обновлений: назван срок поддержки новейших Samsung Galaxy S23

Серия Galaxy S23 в конечном итоге получит четыре основных обновления ОС, минимум до Android 17, которая скорее всего выйдет в 2026 году. Но на этом поддержка Galaxy S23 не закончится. Флагманы компании будут получать исправления безопасности в течение пяти лет после запуска, что означает, что Samsung будет поддерживать эти телефоны как минимум до 2028 года.

Само собой, после выхода Android 17, предположительно в конце 2026 - начале 2027 года, смартфоны не будут получать серьезных обновлений, но патчами безопасности компания владельцев не обделит.