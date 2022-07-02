QIWI выпустил карты «Мир». Теперь можно оплачивать покупки с кошелька по NFC

Новая возможность стала доступна с 1 июля. Счёт карты привязан к балансу QIWI Кошелька. Пользователи смогут совершать покупки в обычных магазинах или в интернете, а также переводить деньги. Оформить карту «Мир» можно на сайте или в приложении QIWI Кошелька. Виртуальная карта активируется сразу после оформления, а физическую пришлют с курьером или по почте. Выпустить карту стоит от 199 рублей, а обслуживание будет бесплатное для всех владельцев QIWI Кошелька.

Пользователи смартфонов на Android (от версии 7.0 с поддержкой NFC) смогут оплачивать покупки бесконтактно через Mir Pay или Samsung Pay.