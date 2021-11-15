Qualcomm даст неожиданное имя новому флагманскому процессору для смартфонов

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Qualcomm даст неожиданное имя новому флагманскому процессору для смартфоновНикакого Snapdragon 898
Уже 30 ноября Qualcomm должна представить новый топовый процессор для флагманских смартфонов 2022 года. Считалось, что он будет называться Snapdragon 898. Однако теперь появилась новая информация о названии.
Источник пишет, что новая SoC будет носить имя Snapdragon 8 Gen1. Таким образом Qualcomm покончит со старой схемой именования процессоров. Насколько это удобно для пользователей, сложно сказать. Впрочем, можно признать, что старые названия в какой-то степени могли запутывать.
Как отмечает информатор, флагманский чип от Qualcomm сохранит цифру «8» от своего старого названия, чтобы передать его статус флагмана.
Согласно слухам, новый Snapdragon 8 Gen1 будет на 20% быстрее предшественника. Он получит ядро ARM Cortex-X2 с частотой 3,0 ГГц, три ядра Cortex-A710 частотой 2,5 ГГц и четыре Cortex-A510 частотой 1,79 ГГц.
Источник: Gizmochina