Qualcomm даст неожиданное имя новому флагманскому процессору для смартфонов

Источник пишет, что новая SoC будет носить имя Snapdragon 8 Gen1. Таким образом Qualcomm покончит со старой схемой именования процессоров. Насколько это удобно для пользователей, сложно сказать. Впрочем, можно признать, что старые названия в какой-то степени могли запутывать.

Как отмечает информатор, флагманский чип от Qualcomm сохранит цифру «8» от своего старого названия, чтобы передать его статус флагмана.

Согласно слухам, новый Snapdragon 8 Gen1 будет на 20% быстрее предшественника. Он получит ядро ARM Cortex-X2 с частотой 3,0 ГГц, три ядра Cortex-A710 частотой 2,5 ГГц и четыре Cortex-A510 частотой 1,79 ГГц.