Qualcomm готова показать первую SoC RISC-V на базе Android для массового рынка

Qualcomm в сотрудничестве с Google создает «RISC-V Snapdragon Wear» (название не окончательное), предназначенный для массового использования.

RISC-V - это архитектура процессоров с открытым исходным кодом, представляющая собой альтернативу Arm, которая в настоящее время доминирует в мобильных устройствах. Отличительной особенностью RISC-V является ее открытый характер, что позволяет создавать экономически эффективные и гибкие чипы без лицензионных платежей.

Компании могут создавать собственные проекты микросхем и лицензировать их, что может бросить вызов бизнесу Arm по разработке микросхем.

Этот шаг может проложить путь к тому, что все больше продуктов на базе Android будут использовать собственные энергоэффективные и высокопроизводительные процессоры.