Qualcomm готова показать первую SoC RISC-V на базе Android для массового рынка

Qualcomm готова показать первую SoC RISC-V на базе Android для массового рынкаНо у нее пока даже названия нет
Экосистема Android делает шаги в сторону внедрения RISC-V: Google подтвердила официальную поддержку RISC-V в Android, а компания Qualcomm объявила о разработке первого массового RISC-V Android SoC.
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Qualcomm в сотрудничестве с Google создает «RISC-V Snapdragon Wear» (название не окончательное), предназначенный для массового использования.
RISC-V - это архитектура процессоров с открытым исходным кодом, представляющая собой альтернативу Arm, которая в настоящее время доминирует в мобильных устройствах. Отличительной особенностью RISC-V является ее открытый характер, что позволяет создавать экономически эффективные и гибкие чипы без лицензионных платежей.
Компании могут создавать собственные проекты микросхем и лицензировать их, что может бросить вызов бизнесу Arm по разработке микросхем.
Этот шаг может проложить путь к тому, что все больше продуктов на базе Android будут использовать собственные энергоэффективные и высокопроизводительные процессоры.