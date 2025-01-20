Qualcomm начала поставку «обрезанных» Snapdragon 8 Elite OEM-производителям

Опубликовано 20 января 2025, 11:151 мин.
Qualcomm начала поставку «обрезанных» Snapdragon 8 Elite OEM-производителямИ нацелена на складные устройства
Qualcomm начала поставлять производителям менее мощную версию процессора Snapdragon 8 Elite, SM8750−3-AB. Хотя Qualcomm утверждает, что он обладает той же производительностью, что и оригинал, эта версия имеет меньшее количество производительных процессорных ядер. По словам эксперта Мишаала Рахмана, этот новый вариант нацелен на складные устройства, такие как предстоящие OnePlus Open 2 и Galaxy Z Fold7.
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SM8750−3-AB предназначен для снижения тепловыделения за счет удаления одного производительного ядра, что может помочь предотвратить тепловые проблемы в более тонких складных устройствах. Это изменение приводит к незначительному снижению производительности — примерно на 2% в баллах AnTuTu и на 7% в многоядерном Geekbench. Реальное влияние на производительность станет яснее, когда чипсет получит более широкое распространение.
Первоначально Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite в октябре, но его запуск был омрачен юридическими проблемами с ARM. Оригинальная версия оснащена двумя процессорными ядрами Prime и шестью ядрами Performance, что сделало ее популярным выбором в устройствах высокого класса, таких как Magic7 Pro и OnePlus 13.