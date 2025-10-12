Qualcomm начала тесты Snapdragon 8 Elite Gen 5, созданных Samsung

Цель — диверсифицировать поставки и снизить зависимость от одного производителя, которым сейчас является TSMC.

Это не первый опыт Samsung с чипами Qualcomm. Вот только с процессорами Snapdragon 888 и Snapdragon 8 Gen 1 были проблемы с выходом годных чипов и перегревом в целом, из-за чего Qualcomm возвращалась к TSMC. Сейчас Samsung стабилизировала процесс.

Если партнёрство будет одобрено, первый 2-нм Snapdragon может появиться в Galaxy Z Flip8 уже к середине 2026 года. Для Galaxy S26 ожидается использование Exynos 2600.