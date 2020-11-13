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Qualcomm не сможет поставлять Huawei флагманские процессоры
Разрешение дано только на поставку 4G-процессоров
Недавно стало известно, что Qualcomm получила лицензию на поставки чипов китайской Huawei. Теперь же сообщается, что поставки будут ограничены 4G-чипами. То есть флагманские процессоры с поддержкой 5G Huawei не получит. А это многое ставит под вопрос.
Как пишут источники, ограничение будет действовать, по крайней мере, первое время. Тем не менее, Qualcomm многое выиграет от полученной лицензии.
Напомним, Huawei лишились поставщиков чипов 15 сентября из-за санкций США. Многие компании после этого подали заявки американским властям, чтобы получить особую торговую лицензию.
Отсутствие разрешения на поставку 5G-процессоров, конечно, выглядит не самым выигрышным для Huawei. Ведь топовые процессоры у Qualcomm могут работать в сетях пятого поколения. Например, грядущий Snapdragon 875 должен получить встроенный 5G-модем.