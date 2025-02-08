Qualcomm не знает, будет ли Apple использовать свои 5G-модемы в этом году

Qualcomm сообщила инвесторам, что доля 5G-модемов в продуктах такого «крупного клиента», как Apple, будет варьироваться от 20 до 100% в этом году. Apple, видимо, еще не решила, будет ли она использовать свой собственный модем или продолжит полагаться на Qualcomm. Ходили слухи, что предстоящий iPhone SE будет оснащен модемом Apple, но, скорее всего, устройство будет по-прежнему использовать модем Qualcomm, поскольку заказы на комплектующие уже размещены. Если верить СМИ.

По прогнозам Qualcomm, в 2026 году Apple будет использовать собственные модемы 5G в 80% iPhone, а к 2027 году Qualcomm вообще перестанет поставлять модемы Apple.