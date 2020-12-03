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Qualcomm объяснила неожиданное название нового процессора для флагманских смартфонов
Snapdragon 888
На днях Qualcomm представила новый мощный чипсет для флагманских смартфонов — Snapdragon 888. Название оказалось неожиданным. Журналисты были уверены, что процессор будет именоваться Snapdragon 875 — по аналогии с предыдущими названиями платформ линейки. Теперь Qualcomm объяснила, что значит «Snapdragon 888».
В компании заявили, что число 888 — наиболее «премиальное» из всех возможных. В китайской культуре оно символизирует удачу и процветание, которые Qualcomm хотела бы для своего новое чипсета. Стоит отметить, что из 14 партнёров компании 12 являются китайскими производителями смартфонов. В условиях торговой войны между США и Китаем Qualcomm хотела быть уверенной, что это не повлияет на адаптируемость её флагманской платформы.
Напомним, недавно Xiaomi подтвердила, что модель Mi 11 будет первым смартфоном на Snapdragon 888. Ожидается, что его анонс состоится в январе.