Qualcomm подала в суд на материнскую для Tecno и Infinix компанию

Transsion, занимающая четвертое место в мире по производству смартфонов, использует в своих устройствах преимущественно чипы MediaTek и Unisoc, отказываясь от Snapdragon. Такие бренды Transsion, как Tecno, Itel и Infinix, завоевали значительную популярность на рынке бюджетных и средних смартфонов, не полагаясь на технологии Qualcomm.

Хотя иск может привести к лицензионным отчислениям для Transsion, его влияние остается неопределенным. Кроме того, Transsion сталкивается с другими патентными проблемами со стороны таких компаний, как Philips и Nokia, что еще больше усложняет ее "юридический ландшафт".