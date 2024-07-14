Qualcomm подала в суд на материнскую для Tecno и Infinix компанию

Опубликовано 14 июля 2024, 01:30
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Qualcomm подала в суд на материнскую для Tecno и Infinix компаниюИз-за патентного спора
Qualcomm инициировала судебный процесс против Transsion, крупного мирового производителя смартфонов, ссылаясь на нарушение четырех патентов. Интересно, что Qualcomm больше известна тем, что использует свое доминирующее положение в области чипсетов для заключения лицензионных сделок, а не участвует в судебных процессах такого рода. Конкретные патенты не упоминаются.
Transsion, занимающая четвертое место в мире по производству смартфонов, использует в своих устройствах преимущественно чипы MediaTek и Unisoc, отказываясь от Snapdragon. Такие бренды Transsion, как Tecno, Itel и Infinix, завоевали значительную популярность на рынке бюджетных и средних смартфонов, не полагаясь на технологии Qualcomm.
Хотя иск может привести к лицензионным отчислениям для Transsion, его влияние остается неопределенным. Кроме того, Transsion сталкивается с другими патентными проблемами со стороны таких компаний, как Philips и Nokia, что еще больше усложняет ее "юридический ландшафт".