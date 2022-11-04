Qualcomm подтвердила, что смартфоны Samsung Galaxy S23 получат только процессоры Snapdragon

16:34, 04 ноября 2022
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Qualcomm подтвердила, что смартфоны Samsung Galaxy S23 получат только процессоры SnapdragonНикаких Exynos
Уже давно ходят слухи, что Samsung выпустит все смартфоны серии Galaxy S23 без фирменных чипсетов Exynos. Вместо этого устройства будут работать на процессорах Snapdragon. Теперь это наконец-то подтвердила сама Qualcomm.
Во время разговора о доходах за четвёртый квартал финансовый директор Qualcomm Акаш Палхивала (Akash Palkhiwala) подтвердил, что компания перешла от 75% доли (чипсетов) в серии Galaxy S22 к «глобальной доле» в S23.
Отметим, что все три телефона серии Samsung Galaxy S23 (S23 , S23+ и S22 Ultra) уже прошли засветились в Geekbench исключительно с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2.