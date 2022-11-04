Qualcomm подтвердила, что смартфоны Samsung Galaxy S23 получат только процессоры Snapdragon

Во время разговора о доходах за четвёртый квартал финансовый директор Qualcomm Акаш Палхивала (Akash Palkhiwala) подтвердил, что компания перешла от 75% доли (чипсетов) в серии Galaxy S22 к «глобальной доле» в S23.

Отметим, что все три телефона серии Samsung Galaxy S23 (S23 , S23+ и S22 Ultra) уже прошли засветились в Geekbench исключительно с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2.