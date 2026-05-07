Опубликовано 07 мая 2026, 19:18
Qualcomm подтвердила: наушники с XPAN (замена Bluetooth) выйдут очень скоро

И телефоны
Qualcomm заявила, мол, помогает в разработке устройств с технологией XPAN. Также в разработке находятся обновлённые версии самой XPAN.
© Xiaomi

XPAN — это альтернатива Bluetooth для передачи звука. Вместо Bluetooth она использует Wi-Fi. Благодаря этому дальность связи становится гораздо больше, а соединение — стабильнее. Звук при этом может передаваться без потери качества (24 бита, 96 кГц), а зарядки тратится столько же, сколько на обычный Bluetooth. Первый и пока единственный серийный продукт с XPAN — наушники Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi Edition. Но работали только в паре со смартфоном Xiaomi 15 Ultra.

Представитель Qualcomm рассказал, что новые версии XPAN увидят свет достаточно скоро. И, похоже, уже в этом году.

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
