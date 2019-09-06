Qualcomm пообещала добавить поддержку 5G в процессоры среднего класса

На сегодняшний день работу в сетях пятого поколения поддерживают устройства с флагманскими платформами Snapdragon 855 и Snapdragon 855 Plus. Реализуется поддержка при помощи отдельного 5G-модема Snapdragon X50. Встроенный непосредственно в чипсет модем ожидается в платформе Snapdragon 865, которую только планируют выпустить.

Qualcomm обещает, что поддерживать 5G будут не только флагманские, но и чипсеты среднего уровня. То есть платформы, входящие в Snapdragon 7 Series и Snapdragon 6 Series. Первые процессоры Snapdragon 7 Series с поддержкой 5G должны выйти уже в четвёртом квартале 2019 года. Использовать их собираются многие производители смартфонов, в том числе OPPO, Realme, Redmi, Vivo, Motorola, Nokia и LG.

Snapdragon 6 Series могут появиться во второй половине 2020 года.