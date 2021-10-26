Qualcomm представил четыре новые модели процессоров для дешёвых и дорогих смартфонов

Qualcomm представил четыре новые модели процессоров для дешёвых и дорогих смартфоновС улучшенными показателями
Первый процессор — Snapdragon 778G Plus 5G — предлагает повышенную производительность для недешёвых смартфонов. Платформа получила ускорение работы искусственного интеллекта, чтобы обеспечить высокое качество мобильных игр и обработки фото и видео. Поддерживает технологию, которая позволяет зарядить смартфон до 50% всего за 15 минут.
Вторая платформа Snapdragon 695 5G поддерживает диапазоны mmWave и sub-6ГГц для работы 5G. В новинке на 30% ускорена отрисовка графики и на 15% повышена производительность CPU по сравнению со Snapdragon 690. SoC может работать с устройствами, в которых установлен экран частотой обновления 120 Гц.
Далее в списке следует Snapdragon 480 Plus 5G. Это платформа для недорогих устройств, преемник Snapdragon 480. Новинка обеспечивает поддержку 5G и повышенную производительность, а также 120 Гц.
И наконец четвёртая платформа — SoC без 5G Snapdragon 680 4G. Этот процессор предназначен для бюджетных смартфонов, для выполнения повседневных задач. К тому же SoC получился энергоэффективнее предшественника на 20%.
Смартфоны на новых процессорах выпустят HMD Global, Honor, Motorola, OPPO, vivo, Xiaomi.