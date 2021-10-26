Qualcomm представил четыре новые модели процессоров для дешёвых и дорогих смартфонов

Первый процессор — Snapdragon 778G Plus 5G — предлагает повышенную производительность для недешёвых смартфонов. Платформа получила ускорение работы искусственного интеллекта, чтобы обеспечить высокое качество мобильных игр и обработки фото и видео. Поддерживает технологию, которая позволяет зарядить смартфон до 50% всего за 15 минут.

Вторая платформа Snapdragon 695 5G поддерживает диапазоны mmWave и sub-6ГГц для работы 5G. В новинке на 30% ускорена отрисовка графики и на 15% повышена производительность CPU по сравнению со Snapdragon 690. SoC может работать с устройствами, в которых установлен экран частотой обновления 120 Гц.