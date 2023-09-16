Qualcomm представила 4-нм процессор Snapdragon 7s Gen 2

Snapdragon 7s Gen 2 оснащен восемью процессорными ядрами, поровну разделенными между кластерами эффективности и производительности. Qualcomm не раскрывает особенностей графического процессора.

Кроме того, этот чипсет оснащен более медленным по сравнению с аналогами модемом Snapdragon X62, Bluetooth 5.2 и технологией зарядки QuickCharge 4+. Его процессор Spectra Image Signal Processor (ISP) поддерживает установку камер с разрешением до 48 Мп одинарной или 32 Мп + 16 Мп двойной.

Примечательно, что Qualcomm разместила Snapdragon 7s Gen 2 ниже Snapdragon 7 Gen 1 в своем стеке продуктов.