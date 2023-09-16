Qualcomm представила 4-нм процессор Snapdragon 7s Gen 2

Qualcomm представила 4-нм процессор Snapdragon 7s Gen 2Не самый лучший в серии
Qualcomm представила свой новейший чипсет Snapdragon 7s Gen 2, который дебютирует в смартфоне Redmi Note 13 Pro. Этот 4-нм чипсет, по-видимому, является самым слабым среди чипсетов серии Snapdragon 7, но это не означает, что он плохой (надеемся).
Snapdragon 7s Gen 2 оснащен восемью процессорными ядрами, поровну разделенными между кластерами эффективности и производительности. Qualcomm не раскрывает особенностей графического процессора.
Кроме того, этот чипсет оснащен более медленным по сравнению с аналогами модемом Snapdragon X62, Bluetooth 5.2 и технологией зарядки QuickCharge 4+. Его процессор Spectra Image Signal Processor (ISP) поддерживает установку камер с разрешением до 48 Мп одинарной или 32 Мп + 16 Мп двойной.
Примечательно, что Qualcomm разместила Snapdragon 7s Gen 2 ниже Snapdragon 7 Gen 1 в своем стеке продуктов.