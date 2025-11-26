Qualcomm представила доступный флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 5

По сравнению с процессором двухлетней давности (Snapdragon 8 Gen 3) новый чип предлагает прирост производительности процессора на 36% и графики на 11%.

Главное отличие от версии Elite — более низкие тактовые частоты, что делает его медленнее. Также немного упрощены модули графики и искусственного интеллекта.

Но сохранена поддержка актуальных функций — спутниковой связи, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Первые устройства на базе Snapdragon 8 Gen 5 появятся в продаже уже в ближайшие недели.