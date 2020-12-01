Qualcomm представила процессор для флагманских смартфонов 2021 года
Журналисты ожидали, что SoC получит имя Snapdragon 875, но компания решила поступить иначе. На презентации Qualcomm рассказала, что её новый Snapdragon 888 имеет 5G-модем Snapdragon X60 третьего поколения, обеспечивающий поддержку всех основных диапазонов 5G. Также у новинки есть модуль Qualcomm AI Engine шестого поколения вместе с новым Hexagon, которые улучшают обработку задач искусственного интеллекта.
Qualcomm поведала и о программных функциях Snapdragon Elite Gaming третьего поколения, которые позволят добиться в играх частоты кадров до 144 FPS. Ещё Snapdragon 888 получил новые процессоры изображения Qualcomm Spectra, которые работают со скоростью 2,7 гигапикселя в секунду. Камера смартфона сможет делать до 120 фотографий в секунду.
Отметим, что все технические подробности Snapdragon 888 будут раскрыты завтра.