Qualcomm сделала ставку на «возрождение» рынка смартфонов

Qualcomm, ведущий мировой продавец процессоров для смартфонов, прогнозирует выручку в размере от 8,8 до 9,6 миллиарда долларов за квартал, заканчивающийся в июне. Это лучше ожиданий аналитиков и свидетельствует о положительной динамике после периода вялых продаж. Компания также сообщила о более высоких, чем ожидалось, результатах за предыдущий квартал, что было обусловлено ростом в Китае.

Позитивный прогноз — приятное изменение для Qualcomm, которая работает над диверсификацией своего бизнеса за пределами смартфонов. Генеральный директор Криштиану Амон продвигается в такие области, как ПК и автомобили, но компания по-прежнему сильно зависит от продаж телефонов, особенно на огромном китайском рынке.

Китайский рынок смартфонов стал ярким пятном для Qualcomm: в первой половине финансового года продажи производителям телефонов здесь выросли на 40%. Этот рост объясняется сильной конкуренцией и восстановлением спроса на смартфоны. Местные игроки, такие как Xiaomi, Honor, OnePlus, Oppo и Vivo, подпитывают этот спрос, по мнению Qualcomm.

Интересно, что Qualcomm не видит угрозы в возрождении Huawei на китайском рынке, правда, из-за торговых ограничений США Qualcomm поставляет Huawei только менее продвинутые компоненты 4G.