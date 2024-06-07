Qualcomm Snapdragon 8 Gen4 превзошел процессор Apple

Опубликовано 07 июня 2024, 09:00
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Qualcomm Snapdragon 8 Gen4 превзошел процессор AppleA17 Pro проиграл в GeekBench 6
Новый чипсет Snapdragon 8 Gen4 от Qualcomm, запуск которого запланирован на октябрь, оснащен суперъядром собственной разработки с тактовой частотой 4,2 ГГц. И если вам этого мало, то недавно в Сети появились результаты его бенчмарка.
В недавних тестах GeekBench 6 Snapdragon 8 Gen4 показал одноядерный результат, превышающий 3 000, и многоядерный — более 10 000. Эти результаты превосходят показатели Apple A17 Pro, который набрал 2 999 баллов для одноядерной и 7 903 балла для многоядерной производительности.
В Snapdragon 8 Gen4 используется архитектура Nuvia Phoenix, которая отличается от традиционных разработок Arm. Эта новая архитектура направлена на повышение производительности одного ядра, что дает значительное преимущество по сравнению с предыдущими моделями. Кроме того, чип будет производиться по 3-нм техпроцессу TSMC.