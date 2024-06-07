Qualcomm Snapdragon 8 Gen4 превзошел процессор Apple

В недавних тестах GeekBench 6 Snapdragon 8 Gen4 показал одноядерный результат, превышающий 3 000, и многоядерный — более 10 000. Эти результаты превосходят показатели Apple A17 Pro, который набрал 2 999 баллов для одноядерной и 7 903 балла для многоядерной производительности.

В Snapdragon 8 Gen4 используется архитектура Nuvia Phoenix, которая отличается от традиционных разработок Arm. Эта новая архитектура направлена на повышение производительности одного ядра, что дает значительное преимущество по сравнению с предыдущими моделями. Кроме того, чип будет производиться по 3-нм техпроцессу TSMC.